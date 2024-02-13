Також він розповів, що керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов особисто бере участь в операціях на землі й на воді. Водночас для самих українських розвідників це додатковий стрес.

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Завдання зайти на ЗАЕС

Як зазначив розвідник, звільнення ЗАЕС належало до комплексу завдань його підрозділу. Вони повинні були зайти на станцію та утримувати її. Однак, на жаль, зробити цього не вдалося.

Від Енергодара до Скель у бік Василівки в нас було десь 7 висадок. Як наслідок, сили, які тоді перекидав противник, щоб іти на Запоріжжя, були змушені розтягнути на берегову зону,

– розповів він.

За словами Тимура, окупанти з усіх сторін підтягнули свої резерви – і артилерійські установки, і бронетехніку. Коли ворог зрозумів, що бійці збираються проводити заходи, то вони накопичили людей у декілька разів більше, ніж було до того.

Хотіли, планували, заходили, відходили, потім з різних сторін заходили. Зрозумійте, це було питання логістики. Позаду тебе 17 кілометрів і туди нічого не затягнеш із бронетехніки на плавзасобах,

– наголосив розвідник.

Він також додав, що був значний ризик підриву Запорізької АЕС, однак ці спроби взяття об'єкта виявилися набагато сильнішими, ніж зазвичай на наземних операціях.

Поточна ситуація на ЗАЕС: коротко