Об этом говорится в отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Состояние "холодной" остановки означает, что реактор заглушают, поддерживая низкое давление и низкую температуру охлаждающей воды,.

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Энергоблок перевели

Россия 13 апреля завершила перевод энергоблока №4 Запорожской АЭС с "горячей" на "холодную" остановку. В МАГАТЭ отмечают, что приветствуют такое решение повышает общую безопасность объекта.

Решение о холодной остановке всех шести блоков положительное само по себе, потому что охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на предприятии,

– отметил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В МАГАТЭ отметили, что с сентября 2022 года Запорожская АЭС не производила электроэнергию, впрочем с октября 2022 года по крайней мере один генератор станции оставался в состоянии "горячей остановки", в частности, для работы централизованного отопления.

Дополнительно! Государственная инспекция ядерного регулирования Украины (ГИЯР) ранее издала распоряжение об ограничении работы всех шести энергоблоков ЗАЭС в режим "холодной" остановки.

Председатель Госатомрегулирования Олег Кориков в эфире телемарафона рассказал, что сейчас все 6 энергоблоков ЗАЭС переведены в состояние "холодной" остановки. Это наиболее безопасное состояние. Это означает уменьшение водопотребления, потому что водных ресурсов и так не хватает. Кроме этого, уменьшится энергоснабжение – ЗАЭС до сих пор питается из Украины. Также очень важно, что увеличился запас времени до возможной радиационной аварии в случае обесточивания атомной станции.

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