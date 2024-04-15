Що задумала Росія, припустив в етері 24 Каналу Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ. До слова, влітку 2023 року окупанти також готували провокації на ЗАЕС.
До теми Росіяни нагнітають ситуацію: яка мета провокацій на ЗАЕС
Хочуть випередити Україну
За словами Світана, російська влада виконує ІПСОшну парадигму – намагається створити з української армії та військово-політичного керівництва терористичну організацію.
Ми уже давно мали б Росію окреслити як державу-спонсора тероризму. Вони пробують встигнути випередити нас, коли ми дійдемо до цього,
– сказав військовий експерт.
Росія вже намагалася звинуватити Україну в теракті у "Крокус Сіті Холі", навіть пробула довести причетність до прориву дамби в Орську, яку буцім прогризли "батальйони бойових гризунів".
Тепер же окупанти спробують провести провокацію на ЗАЕС, найімовірніше, із застосуванням безпілотників. Оскільки вже неодноразово використовували для цього БпЛА.
Актуальна інформація про ситуацію на ЗАЕС
- Усі шість реакторних блоків Запорізької атомної станції зараз знаходяться у режимі "холодного зупину". Четвертий блок ЗАЕС, який був останнім у режимі гарячого зупину, було переведено до "холодного режиму". Це вперше з квітня 2022 року, коли на ЗАЕС не працюють всі ядерні блоки. В МАГАТЕ привітали такий крок, оскільки він знімає частину наявних ризиків.
- Як зазначає Міністерство енергетики України, під час холодної зупинки, якщо відведення тепла переривається з будь-якої причини, існує додатковий запас реагування в кілька днів, перш ніж охолодження ядерного палива в реакторі може бути порушено. Вони також потребують менше води для охолодження, ніж під час гарячої зупинки.
- Видання The Wall Street Journal пише, що Росія може перезапустити ЗАЕС до 40 річниці під'єднання мережі до Радянського Союзу. Станцію ввели в експлуатацію наприкінці 1984 року. Для окупантів перезапуск має стати символічною подією, щоб нормалізувати окупацію ЗАЕС.