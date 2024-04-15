Що задумала Росія, припустив в етері 24 Каналу Роман Світан – військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ. До слова, влітку 2023 року окупанти також готували провокації на ЗАЕС.

До теми Росіяни нагнітають ситуацію: яка мета провокацій на ЗАЕС

Хочуть випередити Україну

За словами Світана, російська влада виконує ІПСОшну парадигму – намагається створити з української армії та військово-політичного керівництва терористичну організацію.

Ми уже давно мали б Росію окреслити як державу-спонсора тероризму. Вони пробують встигнути випередити нас, коли ми дійдемо до цього,

– сказав військовий експерт.

Росія вже намагалася звинуватити Україну в теракті у "Крокус Сіті Холі", навіть пробула довести причетність до прориву дамби в Орську, яку буцім прогризли "батальйони бойових гризунів".

Зверніть увагу! Повінь у Росії дійшла до Курганської області, яка опинилася під загрозою затоплення, вода в річці Тобол та її притоках різко прибуває. Евакуацію мешканців проводять у кількох регіонах: у Курганській, Томській, Тюменській та Кемеровській областях. Паводок торкнувся й Казахстану: там із зон затоплення евакуювали понад 125 тисяч людей.

Тепер же окупанти спробують провести провокацію на ЗАЕС, найімовірніше, із застосуванням безпілотників. Оскільки вже неодноразово використовували для цього БпЛА.

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