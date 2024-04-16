В свою очередь, постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица выразил возмущение относительно попыток России обвинить Украину в атаках на ЗАЭС с целью снятия с повестки дня вопроса о ее деоккупации. Он отметил, что все риски для ядерной безопасности на ЗАЭС являются результатом агрессивной деятельности России против Украины.

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Россия несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности

Представители Европейского Союза, Соединенных Штатов и Украины на заседании Совбеза ООН официально обвинили Россию в инцидентах, произошедших на захваченной Запорожской АЭС. В совместном заявлении, которое зачитал постпред ЕС при ООН, было заявлено, что страна-агрессор несет полную ответственность за риски для ядерной безопасности, что она создает на этом объекте.

Представители стран считают, что контроль российских оккупационных войск над Запорожской АЭС и эксплуатация ею неквалифицированным персоналом увеличивают риски для безопасности крупного ядерного объекта в Украине.

Кислица заявил, что попытки России обвинять Украину в атаках на ЗАЭС является попыткой отвлечь внимание от истинной причины угроз.

Единственной первопричиной всех рисков для ядерной безопасности является неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины,

– заявил представитель Украины при ООН.

Он добавил, что события, которые произошли на ЗАЭС 7 и 9 апреля 2024 года, были спланированной операцией со стороны России. По словам Кислицы, атака была направлена на смещение внимания от российской агрессии и попытки деоккупации станции.

Представители также напомнили нарушения со стороны России, среди которых установка мин, блокирование доступа и необеспечение технического обслуживания.

Кислица также отметил, что Украина категорически отвергает "безумные обвинения" в том, что она может вызвать ядерную катастрофу.

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