У свою чергу, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця висловив обурення щодо спроб Росії звинуватити Україну в атаках на ЗАЕС з метою зняття з порядку денного питання про її деокупацію. Він наголосив, що всі ризики для ядерної безпеки на ЗАЕС є результатом агресивної діяльності Росії проти України.

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Росія несе повну відповідальність за ризики для ядерної безпеки

Представники Європейського Союзу, Сполучених Штатів та України на засіданні Радбезу ООН офіційно звинуватили Росію в інцидентах, що сталися на захопленій Запорізькій АЕС. У спільній заяві, яку зачитав постпред ЄС при ООН, було заявлено, що країна-агресорка несе повну відповідальність за ризики для ядерної безпеки, що вона створює на цьому об'єкті.

Представники країн вважають, що контроль російських окупаційних військ над Запорізькою АЕС та експлуатація нею некваліфікованим персоналом збільшують ризики для безпеки великого ядерного об'єкта в Україні.

Кислиця заявив, що спроби Росії звинувачувати Україну в атаках на ЗАЕС є спробою відволікти увагу від справжньої причини загроз.

Єдиною першопричиною всіх ризиків для ядерної безпеки є неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України,

– заявив представник України при ООН.

Він додав, що події, які сталися на ЗАЕС 7 та 9 квітня 2024 року, були спланованою операцією з боку Росії. За словами Кислиці, атака була спрямована на зміщення уваги від російської агресії та спроби деокупації станції.

Представники також нагадали порушення з боку Росії, серед яких встановлення мін, блокування доступу та незабезпечення технічного обслуговування.

Кислиця також зазначив, що Україна категорично відкидає "божевільні звинувачення" в тому, що вона може спричинити ядерну катастрофу.

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