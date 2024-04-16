Ворог готується давати відсіч рейдам, які проводять російські добровольці на території прикордонних областей Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що для протистояння їм хочуть створити основу для нового угруповання.

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Небезпека одразу для трьох областей

Війська можуть становити загрозу для півночі Харківської області, а також Сумщини та Чернігівщини. Наразі створюється скелет цього угруповання, а далі воно тільки "нарощуватиме м’язи".

Основою військ мають стати підрозділи, які входять до новоствореного Ленінградського округу. Наразі невідомо, чи все це пов'язано з можливим посиленням мобілізації у Росії.

Владімір Путін не відмовився від своїх планів щодо України та хоче створити додаткові ризики й загрози з півночі. Це означає, що Генштабу доведеться реагувати, посилюючи наше угруповання, яке діє на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині,

– прокоментував військовий експерт.

Наразі загроз для масштабної атаки немає, але варто бути готовим до всього. Адже ніхто не знає, що може статися через пів року.

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