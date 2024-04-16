Ворог готується давати відсіч рейдам, які проводять російські добровольці на території прикордонних областей Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, додавши, що для протистояння їм хочуть створити основу для нового угруповання.
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Небезпека одразу для трьох областей
Війська можуть становити загрозу для півночі Харківської області, а також Сумщини та Чернігівщини. Наразі створюється скелет цього угруповання, а далі воно тільки "нарощуватиме м’язи".
Основою військ мають стати підрозділи, які входять до новоствореного Ленінградського округу. Наразі невідомо, чи все це пов'язано з можливим посиленням мобілізації у Росії.
Владімір Путін не відмовився від своїх планів щодо України та хоче створити додаткові ризики й загрози з півночі. Це означає, що Генштабу доведеться реагувати, посилюючи наше угруповання, яке діє на Чернігівщині, Харківщині та Сумщині,
– прокоментував військовий експерт.
Наразі загроз для масштабної атаки немає, але варто бути готовим до всього. Адже ніхто не знає, що може статися через пів року.
Ситуація на фронті: актуальні новини
- Дуже складно зараз на Донеччині. Ворог з усіх сил намагається захопити Часів Яр, яке має для нього стратегічне значення. Військові б'ються буквально за кожну вулицю міста, адже воно є панівною висотою. Захоплення Часового Яру дозволить окупантам взяти під вогневий контроль агломерацію інших великих міст.
- Донецька область залишається місцем, де розгортаються пекельні бої. Окрім Часового Яру, "гаряче" в районі Авдіївки та на Новопавлівському напрямку. Там окупанти не мають помітних успіхів, але свій наступ не зупиняють.
- На Херсонщині Росія проводить ротацію своїх підрозділів. Це лише підтверджує, щоб у ворога є серйозні втрати. На Південному напрямку окупанти майже повністю відмовились від використання бронетехніки. Для штурмів залучають піхотні групи.