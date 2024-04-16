Враг готовится давать отпор рейдам, которые проводят российские добровольцы на территории приграничных областей России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что для противостояния им хотят создать основу для новой группировки.

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Опасность сразу для трех областей

Войска могут представлять угрозу для севера Харьковской области, а также Сумщины и Черниговщины. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы".

Основой войск должны стать подразделения, которые входят в новосозданный Ленинградский округ. Пока неизвестно, связано ли все это с возможным усилением мобилизации в России.

Владимир Путин не отказался от своих планов в отношении Украины и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это означает, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, которая действует на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине,

– прокомментировал военный эксперт.

Сейчас угроз для масштабной атаки нет, но стоит быть готовым ко всему. Ведь никто не знает, что может произойти через полгода.

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