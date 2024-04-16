Враг готовится давать отпор рейдам, которые проводят российские добровольцы на территории приграничных областей России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, добавив, что для противостояния им хотят создать основу для новой группировки.
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Опасность сразу для трех областей
Войска могут представлять угрозу для севера Харьковской области, а также Сумщины и Черниговщины. Сейчас создается скелет этой группировки, а дальше она будет только "наращивать мышцы".
Основой войск должны стать подразделения, которые входят в новосозданный Ленинградский округ. Пока неизвестно, связано ли все это с возможным усилением мобилизации в России.
Владимир Путин не отказался от своих планов в отношении Украины и хочет создать дополнительные риски и угрозы с севера. Это означает, что Генштабу придется реагировать, усиливая нашу группировку, которая действует на Черниговщине, Харьковщине и Сумщине,
– прокомментировал военный эксперт.
Сейчас угроз для масштабной атаки нет, но стоит быть готовым ко всему. Ведь никто не знает, что может произойти через полгода.
Ситуация на фронте: актуальные новости
- Очень сложно сейчас в Донецкой области. Враг изо всех сил пытается захватить Часов Яр, который имеет для него стратегическое значение. Военные бьются буквально за каждую улицу города, ведь оно является господствующей высотой. Захват Часового Яра позволит оккупантам взять под огневой контроль агломерацию других крупных городов.
- Донецкая область остается местом, где разворачиваются адские бои. Кроме Часового Яра, "горячо" в районе Авдеевки и на Новопавловском направлении. Там оккупанты не имеют заметных успехов, но свое наступление не останавливают.
- На Херсонщине Россия проводит ротацию своих подразделений. Это лишь подтверждает, чтобы у врага есть серьезные потери. На Южном направлении оккупанты почти полностью отказались от использования бронетехники. Для штурмов привлекают пехотные группы.