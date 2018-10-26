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      Подарунок для Путіна, і не один, – екс-посол США в Росії про розірвання ракетного договору

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      Трамп зробить не один подарунок Путіну, якщо розірве Догорів про ліквідацію РСМД
      Трамп зробить не один подарунок Путіну, якщо розірве Догорів про ліквідацію РСМД / Фото з відкритих мереж

      Це правда, що Росія порушувала договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (РСМД), розробляючи нову крилату ракету. Адміністрації Трампа справді потрібно було щось зробити, аби зупинити дії Кремля. Окрім того, Америці треба стримувати Китай. Але рішення Трампа вийти з ракетного договору не впливає на досягнення цілей у сфері безпеки, навпаки, швидше їх підриває.

      Про це у статті The Washington Post пише колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

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      "В Європі ми (Сполучені Штати – "24") тепер програли дипломатичну битву, знову ставши руйнівниками міжнародних угод. Європейським лідерам варто було б більше тиснути на Путіна, щоб він дотримувався договору. Але тепер увага до поганої поведінки буде зосередженою на нас, а не на Москві. Це подарунок для глави Кремля", – обурюється Макфол.

      Дипломат упевнений, що навіть якщо Польща та Естонія дозволять розмістити у себе американські ракети, в НАТО це викличе великий політичний конфлікт. "Це другий подарунок для Путіна", – продовжує Макфол. Нарешті, пише він, у США та їхніх союзників в Європі вже є величезні можливості для стримування Росії – зокрема, ядерна зброя, а також конвенційні ракети морського й авіаційного базування.

      Оптимісти чіпляються за надію на те, що намір Трампа вивести США з Договору про РСМД – це просто переговорна тактика, крок, покликаний повернути росіян за стіл переговорів. Сподіваюся, що вони мають рацію, але, боюся, що все ж помиляються. Путіна навряд чи вдасться схилити до переговорів погрозами, особливо коли новий статус-кво відповідає інтересам російської політики та безпеки,
      – робить висновок американський дипломат.

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      Нагадаємо, глава Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      США ВИХОДЯТЬ З РАКЕТНОГО ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ

      Теги: Новини США Новини Росії Новини політики Володимир Путін Зброя Ядерна безпека Дональд Трамп
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 26 жовтня
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