Європа – під ударом і нова "гонка озброєнь": Путін про вихід США з ракетного договору

Президент Росії Володимир Путін звинуватив США у порушенні Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. У зв'язку з цим він пригрозив новою "гонкою озброєнь", від чого може постраждати Європа.

Такі заяви господар Кремля зробив на прес-конференції з італійським прем’єром Джузеппе Конте, передають російські інформаційні агенції.

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За його словами, Росія є готовою "без жодних істерик" працювати з американськими партнерами щодо збереження договору про ліквідацію ракет.

Що є формальним приводом для можливого виходу наших партнерів з договору – звинувачення на нашу адресу, що ми нібито його порушуємо. Але як зазвичай жодні докази щодо цього не надаються. А Сполучені Штати вже його порушили, встановивши системи протиракетної оборони в Румунії та використавши для цього пускові установки Aegis, поставивши їх на землю, на територію. Ці пускові установки можуть бути використаними для ударних ракет, а не антиракет – для цього потрібно лише змінити комп'ютерне програмне забезпечення. Те ж стосується і ударних безпілотних літальних апаратів – вони ні чим не відрізняються від ракет малої та середньої дальності та, по суті, це теж є прямим порушенням договору,

– наголосив Путін.

Водночас він зазначив, у разі, якщо США й надалі постачатимуть ракети середнього та меншого радіусу дії до Європи, Росія буде змушена відповісти дзеркально, і це може спричинити нову "гонку озброєнь". На його переконання, європейські країни можуть поставити себе під загрозу удару у відповідь.

"Чи зможе Росія відповісти на вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності? Відповідаючи прямо на ваше запитання, скажу, що зможемо, і це буде дуже швидко та ефективно", – зауважив політик.



Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Згодом можливий вихід із ядерного договору анонсував президент США Дональд Трамп. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок зробив би світ більш небезпечним.

Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту.



Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.