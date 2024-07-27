Останнім часом Лукашенко показав бурхливу діяльність, озвучив потрібні заяви. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, зауваживши, що у Білорусі були проведені військові навчання, а тепер Путін хоче отримати звіт.

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Якою була мета цієї поїздки

Очільник Кремля хотів знати, наскільки підготовлена Білорусь, яку роботу вже провів Лукашенко. До того ж Путін прагне, щоб Україна завжди перебувала в очікуванні небезпеки від Білорусі.

Росіяни підтримують риторику про ядерну небезпеку, про можливий повторний наступ, роблять певні провокативні дії щодо Заходу. Путін намагається тримати в напрузі так званий східний фланг НАТО, щоб продемонструвати силу,

– сказав Мусієнко.

Крім цього, російський диктатор хоче контролювати взаємини Білорусі та Китаю, не дозволяє їм надто зближуватися. Він розуміє, що для Лукашенка саме китайська сторона є цікавішою та вигіднішою.

"Лукашенко не такий як Путін. У нього є інстинкт самозбереження, тому він шукатиме кращі варіанти, ніж Росія", – зауважив Олександр Мусієнко.