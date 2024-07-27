В последнее время Лукашенко показал бурную деятельность, озвучил нужные заявления. Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что в Беларуси были проведены военные учения, а теперь Путин хочет получить отчет.

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Какой была цель этой поездки

Глава Кремля хотел знать, насколько подготовлена Беларусь, какую работу уже провел Лукашенко. К тому же Путин стремится, чтобы Украина всегда находилась в ожидании опасности от Беларуси.

Россияне поддерживают риторику о ядерной опасности, о возможном повторном наступлении, делают определенные провокационные действия в отношении Запада. Путин пытается держать в напряжении так называемый восточный фланг НАТО, чтобы продемонстрировать силу,

– сказал Мусиенко.

Кроме этого, российский диктатор хочет контролировать взаимоотношения Беларуси и Китая, не позволяет им слишком сближаться. Он понимает, что для Лукашенко именно китайская сторона является более интересной и выгодной.

"Лукашенко не такой как Путин. У него есть инстинкт самосохранения, поэтому он будет искать лучшие варианты, чем Россия", – заметил Александр Мусиенко.