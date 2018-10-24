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      США вперше продемонстрували за кордоном новітню крилату ракету Tomahawk Block IV

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      Ракета Tomahawk Block IV
      Ракета Tomahawk Block IV / Фото з відкритих джерел

      На військово-морському салоні Euronaval 2018 ракета демонструється на стенді компанії Raytheon, яка є розробником і серійним виробником цієї ракети, яку застосовували, зокрема, при нанесенні ракетних ударів по Сирії.

      Про це повідомляє агенція "ТАСС".

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      Представники компанії Raytheon на спеціальному брифінгу для журналістів повідомили, що в нову ракету інтегровано цілий ряд істотних нововведень, серед яких виділяється можливість атаки як стаціонарних наземних, так і рухомих морських цілей, що забезпечується новою головкою самонаведення.

      Ракета обладнана двосторонньої лінією передачі даних, що дозволяє передавати і отримувати інформацію після пуску. З будь-якого вузла системи може відбуватися відстеження польоту ракети і передача на її борт оновленої інформації про ціль. Ракета, таким чином, отримала можливість зміни цілі в польоті.

      У варіанті Block IV ракета має більш потужну осколково-фугасну бойову частину масою 454 кілограм. Наразі на заводі Raytheon в Тусоні штат Арізона випущено більше 4 тисяч крилатих ракет Tomahawk, 2300 з яких були застосовані в бойових операціях з 1991 по 2018 рік.

      Ракета Block IV має 15-річний термін служби, після якого повертається на завод для заміни ряду компонентів, повторної сертифікації та поставки ВМС США на чергові 15 років.

      Теги: Новини США Зброя
      Джерело: 24 Канал
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