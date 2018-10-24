США впервые продемонстрировали за рубежом новую крылатую ракету Tomahawk Block IV

На военно-морском салоне Euronaval 2018 ракета демонстрируется на стенде компании Raytheon, которая является разработчиком и серийным производителем этой ракеты, которую применяли, в частности, при нанесении ракетных ударов по Сирии.

Об этом сообщает агентство "ТАСС".

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Представители компании Raytheon на специальном брифинге для журналистов сообщили, что в новую ракету интегрировано целый ряд существенных нововведений, среди которых выделяется возможность атаки как стационарных наземных, так и подвижных морских целей, что обеспечивается новой головкой самонаведения.

Ракета оборудована двусторонней линии передачи данных, позволяет передавать и получать информацию после пуска. С любого узла системы можно производить отслеживание полета ракеты и передавать на ее борт обновленную информацию о цели. Ракета, таким образом, получила возможность изменения цели в полете.

В варианте Block IV ракета имеет более мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 454 килограмм. Сейчас на заводе Raytheon в Тусоне штат Аризона выпущено более 4 тысяч крылатых ракет Tomahawk, 2300 из которых были применены в боевых операциях с 1991 по 2018 год.

Ракета Block IV имеет 15-летний срок службы, после которого возвращается на завод для замены ряда компонентов, повторной сертификации и поставки ВМС США на очередные 15 лет.