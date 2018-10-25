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      Ядерна війна Росії проти США відбудеться в Європі, – британські ЗМІ

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      Через розірвання ракетного договору до Європи повернуться крилаті ракети
      Через розірвання ракетного договору до Європи повернуться крилаті ракети / Фото з відкритих джерел

      Розірвання між Вашингтоном і Москвою угоди про ліквідацію ракет малої і середньої дальності стане потужним ударом по європейській безпеці. У результаті цього на континент повернуться крилаті ракети, які потрібні лише для початку ядерної війни.

      Про це пише генеральний секретар "Кампанії за ядерне роззброєння" Кейт Хадсон для The Guardian.

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      Авторка зазначає, що підписання договору у 1987 році призвело до знищення близько 2700 ракет малої і середньої дальності. Тому крилаті ракети зникли з території Великої Британії, а SS-20 – з континентальної Європи.

      Розірвання договору стане моментом кінця обмежень ядерних арсеналів, про які вдалося домовитися в 1980-х роках. Це відкриє шлях для повернення в Європу крилатих ракет такого типу, який має лише одну мету: ядерна війна між США і Росією на території Європи. Ми це розуміли у 80-х і ми мобілізувалися проти цього,
      – зазначає Хадсон.

      Вона зауважує, що договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності був результатом масового міжнародного протесту проти ядерної ескалації у 80-х роках.

      "Зараз теж потрібно твердо виступити проти повернення ядерної ескалації Холодної війни. Тому "Кампанія за ядерне роззброєння" знову закликає людей дати відсіч цим крокам", – вважає авторка. 

      Нагадаємо, раніше американські ЗМІ з посиланням на джерела писали, під час найближчих зустрічей з російськими чиновниками радник президента з національної безпеки Джон Болтон повідомить Росії, що США мають намір вийти з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Згодом можливий вихід із ядерного договору анонсував президент США Дональд Трамп. У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви, "діять незграбно та грубо", відтак їм доведеться вжити заходи "військово-технічного характеру", якщо США все ж ухвалять це рішення. Також у Кремлі вважають, що такий крок зробив би світ більш небезпечним.

      Про який договір мовиться?Договір між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американський саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати, розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 км) та малої (від 500 до 1000 км) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      США ВИХОДЯТЬ З РАКЕТНОГО ДОГОВОРУ З РОСІЄЮ: ХРОНІКА ОСТАННІХ ПОДІЙ
      Теги: Новини Росії Новини політики Новини США Ядерна безпека Європа
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 25 жовтня
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