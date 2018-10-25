Ядерная война России против США произойдет в Европе, – британские СМИ

Разрыв между Вашингтоном и Москвой соглашения о ликвидации ракет малой и средней дальности станет мощным ударом по европейской безопасности. В результате этого на континент вернутся крылатые ракеты, которые нужны только для начала ядерной войны.

Об этом пишет генеральный секретарь "Кампании за ядерное разоружение" Кейт Хадсон для The Guardian.

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Автор отмечает, что подписание договора в 1987 году привело к уничтожению около 2700 ракет малой и средней дальности. Поэтому крылатые ракеты исчезли с территории Великобритании, а SS-20 – из континентальной Европы.

Расторжение договора станет моментом конца ограничений ядерных арсеналов, о которых удалось договориться в 1980-х годах. Это откроет путь для возвращения в Европу крылатых ракет такого типа, который имеет только одну цель: ядерную войну между США и Россией на территории Европы. Мы это понимали в 80-х и мы мобилизовались против этого,

– отмечает Хадсон.

Она отмечает, что договор о ликвидации ракет малой и средней дальности был результатом массового международного протеста против ядерной эскалации в 80-х годах.

"Сейчас тоже нужно твердо выступить против возвращения ядерной эскалации Холодной войны. Поэтому "Кампания за ядерное разоружение" вновь призывает людей дать отпор этим шагам", – считает автор.

Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, чтово время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможный выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

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