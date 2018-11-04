Япония и США готовят план реагирования на угрозы Китая у островов Сенкаку, – СМИ

Япония и США занимаются разработкой плана совместного реагирования своих вооруженных сил в случае возникновения угрозы со стороны Китая в районе спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море.

Об этом сообщило издание Kyodo.

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Отмечается, что стороны ведут консультации по этому вопросу, а окончательный документ планируется составить в марте 2019 года. В нем, в частности, будут прописаны действия сил самообороны Японии и американских военных в ситуациях, с которыми японская береговая охрана не в состоянии справиться самостоятельно. Например, речь идет о высадке вооруженных китайских рыбаков на острова.

Токио и Вашингтон подтверждали, что действие статьи 5 американо-японского Договора о взаимном сотрудничестве и гарантии безопасности, который был подписан 19 января 1960, распространяется на острова Сенкаку в Восточно-Китайском море, и США выступают против любых односторонних шагов по изменению там статус-кво. Однако, американская сторона неоднократно заявляла, что не будет проявлять свою позицию по поводу суверенитета над этими территориями той или иной страны. Поэтому после разработки плана совместного реагирования в Токио рассчитывают на более активную поддержку США в территориальном споре.

Отношения между Токио и Пекином обострились на фоне территориального спора вокруг островов Сенкаку, который разгорелся в сентябре 2012 года после покупки японским правительством этих земель у частных владельцев. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически осуществляют демонстративные меры в прибрежную зону. Несмотря на некоторое "оттепель" в отношениях, после визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Пекин в конце октября, Токио настороженно относится к военной политики соседа в Восточно-Китайском море.