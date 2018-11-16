Японія обіцяє залишити Курили без американських військових баз
Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що в разі можливої передачі японській стороні частини південних Курильських островів військові бази США розміщувати там не дозволять.
Про це повідомляє агенція "ТАСС".
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Відповідно до японсько-американської угоди з безпеки США можуть розміщувати свої військові бази на всій території країни. Однак, як повідомили високопоставлені японські чиновники, вони не можуть бути розміщені без згоди Японії.
Нагадаємо, що Японія і США раніше заявили про розробку плану спільного реагування об'єднаних збройних сил у разі виникнення загрози з боку Китаю в районі спірних островів Сенкаку в Східно-Китайському морі.
Джерело: 24 Канал
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