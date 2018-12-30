Екс-ватажок бойовиків Гіркін влаштував у Москві одиночний пікет

У Москві колишній ватажок проросійських бойовиків Донеччини Ігор Гіркін (Стрєлков) влаштував одиночний пікет. У руках він тримав плакат-звернення до російської влади з написом: "Здача Південних Курил – держзрада".

Про це у Facebook повідомили волонтери фонду "Повернись живим".

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"Система прожувала і виплюнула Гіркіна, як відпрацьований матеріал. Існує версія, що президент Росії приревнував фанатика-реконструктора, бо популярність цього бойовика часів "фурору" в Слов'янську у "братнього" російського народу була дуже велика, навіть більша за популярність самого Путіна, і російські спецслужби вивезли Гіркіна зв'язаним на батьківщину", – мовиться у дописі.

Автори допису додали, що Гіркін пішов в опозицію до російської влади, оскільки досі вірить в "русскій мір" і мріє про відродження СРСР епохи сталінізму.



Протест Гіркіна

Хто такий Ігор Гіркін? терорист і відставний офіцер збройних сил Росії, полковник ГРУ РФ. Керівник руху проросійських бойовиків "Новоросія" з 2014 року. Також відомий під псевдонімом Ігор Стрєлков, прізвисько "Стрєлок". Відіграв значну роль на початку нападу Росії на Україну на Донбасі. Причетний до захоплення Верховної Ради Криму, командував штурмом фотограметричного центру у Сімферополі, керівник російського диверсійного угруповання у Сімферополі, а потім – у Слов'янську Донецької області. Керував захопленням Слов'янська. Один із організаторів діяльності проросійських сепаратистів і так званого "народного ополчення Донбасу", а з 16 травня до 14 серпня 2014 року — "міністр оборони ДНР". Російське командування бойовиків Донбасу усунуло Гіркіна від будь-яких "посад", через що той дуже образився та на сьогодні активно критикує владу РФ.

Чому Росія і Японія сперечаються через Курильські острови? Незгода між країнами щодо приналежності південних островів Курильської виникла через окупацію островів радянськими військами в 1945 році під час японсько-радянської війни. До окупації острови входили до японської області Немуро префектури Хоккайдо. Після війни острови були приєднані до Південнокурильського району Сахалінської області Росії. Японія не визнає російського суверенітету над островами і вважає їх своїми.



Зокрема, під час підписання Сан-Франциського мирного договору 1951 року із союзниками Японія відмовилася від Курил та Південного Сахаліну, однак не визнала радянського суверенітету. СРСР, правонаступником якого є Росія, не підписав цей мирний договір, вважаючи Курили своїми на підставі домовленостей союзників під час Другої світової війни.



Після розпаду СРСР суперечка про приналежність островів спалахнула з новою силою. Вирішення суперечки в міжнародних судових інстанціях блокується Росією. Нещодавно вона розмістила на Курильських островах додаткову армійську дивізію, що обурило Японію.