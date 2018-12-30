Російські окупаційні війська стягнули 40 танків на Луганщину, – ОБСЄ

Російські окупаційні війська стягнули на Луганщину важке озброєння і готуються до бойових навчань.

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил з посиланням на звіт СММ ОБСЕ.

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"Так, 27 грудня міні-апарат БПЛА СММ за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольній владі України районах Луганської області зафіксував 20 танків (десять Т-72 і десять Т-64) біля Круглика та 20 танків (дванадцять Т-72 і вісім Т-64), 12 буксируваних гаубиць (Д-30 "Жаба", 122 мм), 8 самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 3 протитанкові гармати (МТ-12 "Рапіра", 100 мм), 2 міномети (2Б11 "Сани", 120 мм) і 9 протитанкових ракетних комплексів (імовірно, 9П135 "Конкурс", 135 мм) поблизу Мирного", – зазначили у повідомленні.

Тоді ж спостерігачі ОБСЄ виявили понад 60 бойових броньованих машин (переважно бойові машини піхоти) і близько 450 найманців у повному бойовому спорядженні, які, імовірно, готувалися до навчань із бойовою стрільбою.