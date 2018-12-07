Майбутній очільник ОБСЄ запевнив, що Україна буде основним пріоритетом організації

1 січня 2019 року новим головуючим в Організації з безпеки і співробітництва в Європі стане міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

Про це повідомило видання "Європейська правда".

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Лайчак переконаний, що підтримка у розв’язанні українсько-російського конфлікту, який за термінологією ОБСЄ має назву "конфлікт в та навколо України", стане його ключовим завданням під час головування в організації.

Нас взагалі дуже турбує те, як пом'якшити ситуацію, що склалася, і як допомогти людям, яких торкнувся цей конфлікт. ОБСЄ буде чесним посередником, ми готуватимемо ґрунт для політичних перемовин. Звичайно, Україна буде основним пріоритетом для нас,

– запевнив міністр.

"Україна – наш сусід і ми справді чудово знаємо, якою є ситуація", – наголосив він. Та додав, що особисто слідкував за нею від її початку і сподівається використати ці знання, аби допомогти.



Мирослав Лайчак

Він підкреслив, що ставить перед собою "реалістично амбітні завдання", та не уточнив, на які саме результати розраховує.

Майбутній очільник ОБСЄ зазначив, що приїде в Україну з візитом вже на початку 2019 року. За словами Лайчака, це буде його перший закордонний візит як головуючого організації.

Нагадаємо, раніше у межах 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ Україна представила докази агресії Путіна в Керченській протоці. У МЗС України наголосили, що присутні висловили повну підтримку країні, а також закликали до негайного звільнення українських військовополонених.