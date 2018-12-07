18:45
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Майбутній очільник ОБСЄ запевнив, що Україна буде основним пріоритетом організації

      294 Читать новость на русском
      Під час війни на сході України ОБСЄ спорядила моніторингову місію
      Під час війни на сході України ОБСЄ спорядила моніторингову місію / shrmonitor.org

      1 січня 2019 року новим головуючим в Організації з безпеки і співробітництва в Європі стане міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак.

      Про це повідомило видання "Європейська правда".

      Читайте також: У Росії наскаржились на ОБСЄ, бо там їх не хочуть слухати

      Лайчак переконаний, що підтримка у розв’язанні українсько-російського конфлікту, який за термінологією ОБСЄ має назву "конфлікт в та навколо України", стане його ключовим завданням під час головування в організації.

      Нас взагалі дуже турбує те, як пом'якшити ситуацію, що склалася, і як допомогти людям, яких торкнувся цей конфлікт. ОБСЄ буде чесним посередником, ми готуватимемо ґрунт для політичних перемовин. Звичайно, Україна буде основним пріоритетом для нас, 
      – запевнив міністр.

      "Україна – наш сусід і ми справді чудово знаємо, якою є ситуація", – наголосив він. Та додав, що особисто слідкував за нею від її початку і сподівається використати ці знання, аби допомогти.

      Мирослав Лайчак
      Мирослав Лайчак

      Він підкреслив, що ставить перед собою "реалістично амбітні завдання", та не уточнив, на які саме результати розраховує.

      Майбутній очільник ОБСЄ зазначив, що приїде в Україну з візитом вже на початку 2019 року. За словами Лайчака, це буде його перший закордонний візит як головуючого організації. 

      Нагадаємо, раніше у межах 25-ї зустрічі міністрів закордонних справ країн ОБСЄ Україна представила докази агресії Путіна в Керченській протоці. У МЗС України наголосили, що присутні висловили повну підтримку країні, а також закликали до негайного звільнення українських військовополонених.

      Теги: Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Європа ОБСЄ Війна на Донбасі Словаччина
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      сьогодні , 18:02 Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      Євгенія Мазур 746
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 401
      Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      сьогодні , 16:00 Найкращі фільми грудня: що варто подивитися у передноворічний час
      Марта Вересюк 567
      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      сьогодні , 15:00 З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"
      Олексій Чибісов 3038
      Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      сьогодні , 12:00 Ми повинні знати їх: хто загинув на війні в листопаді 2018 року
      Соломія Соломка 2445
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      2019 рік може стати найспекотнішим в історії людства
       сьогодні , 15:18
      Машини тонуть і вулиці перетворилися на Венецію: у Росії Примор'я страждає від шалених злив
      7 серпня 2017 , 12:35
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук