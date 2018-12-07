Будущий глава ОБСЕ заверил, что Украина будет основным приоритетом организации

1 января 2019 года новым председателем в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе станет министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

Об этом сообщило издание "Европейская правда".

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Лайчак убежден, что поддержка в решении украинского-российского конфликта, который по терминологии ОБСЕ называется "конфликт в и вокруг Украины", станет его ключевой задачей во время председательства в организации.

Нас вообще очень беспокоит то, как смягчить ситуацию, и как помочь людям, которых коснулся этот конфликт. ОБСЕ будет честным посредником, мы будем готовить почву для политических переговоров. Конечно, Украина будет основным приоритетом для нас,

– заверил министр.

"Украина – наш сосед и мы действительно прекрасно знаем, какова ситуация", – подчеркнул он. И добавил, что лично следил за ней от ее начала и надеется использовать эти знания, чтобы помочь.



Мирослав Лайчак

Он подчеркнул, что ставит перед собой "реалистично амбициозные задачи", и не уточнил, на какие именно результаты рассчитывает.

Будущий глава ОБСЕ отметил, что приедет в Украину с визитом уже в начале 2019 года. По словам Лайчака, это будет его первый зарубежный визит в качестве председательствующего организации.

Напомним, ранее в рамках 25-й встречи министров иностранных дел стран ОБСЕ Украина представила доказательства агрессии Путина в Керченском проливе. В МИД Украины отметили, что присутствующие выразили полную поддержку стране, а также призвали к немедленному освобождению украинских военнопленных.