Кризис в Украине и вокруг нее – вопрос нашей общей безопасности, – глава ОБСЕ

Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак, который начал годовое председательство Словакии в ОБСЕ, назвал ситуацию в Украине и вокруг нее вопросом "совместной безопасности".

Об этом сообщают в пресс-службе ОБСЕ.

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Мирослав Лайчак сказал, что Словакия в процессе своего председательства будет активно принимать участие "в снижении напряжения и усилении доверия".

Продолжающийся кризис в Украине и вокруг нее является одной из важнейших проблем нашей общей безопасности,

– говорится в заявлении Лайчака.

Более того, Словакия также назвала три приоритетных направления работы во время своего председательства: предотвращение, посредничество и смягчение конфликтов с особым вниманием к людям в этих конфликтах, обеспечение безопасного будущего и содействие "эффективной многосторонности".

Мы будем поддерживать полное выполнение существующих договоренностей, включая уважение режима тишины и отвод тяжелого вооружения,

– указано в сообщении.

Напомним, что с 1 января 2019 года стартовал летний срок председательства министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, который вскоре посетит Украину.