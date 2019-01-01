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      Кризис в Украине и вокруг нее – вопрос нашей общей безопасности, – глава ОБСЕ

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      Кризис в Украине и вокруг нее – вопрос нашей общей безопасности, – глава ОБСЕ
      Кризис в Украине и вокруг нее – вопрос нашей общей безопасности, – глава ОБСЕ / Фото из открытых источников

      Новый глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Мирослав Лайчак, который начал годовое председательство Словакии в ОБСЕ, назвал ситуацию в Украине и вокруг нее вопросом "совместной безопасности".

      Об этом сообщают в пресс-службе ОБСЕ.

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      Мирослав Лайчак сказал, что Словакия в процессе своего председательства будет активно принимать участие "в снижении напряжения и усилении доверия".

      Продолжающийся кризис в Украине и вокруг нее является одной из важнейших проблем нашей общей безопасности,
      – говорится в заявлении Лайчака.

      Более того, Словакия также назвала три приоритетных направления работы во время своего председательства: предотвращение, посредничество и смягчение конфликтов с особым вниманием к людям в этих конфликтах, обеспечение безопасного будущего и содействие "эффективной многосторонности".

      Мы будем поддерживать полное выполнение существующих договоренностей, включая уважение режима тишины и отвод тяжелого вооружения,
      – указано в сообщении.

      Напомним, что с 1 января 2019 года стартовал летний срок председательства министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака, который вскоре посетит Украину.

      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Война на Донбассе Словакия Конфликт в Азовском море ОБСЕ
      Источник: 24 канал
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