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      Захоплення Росією українських моряків: який важливий крок здійснила Україна

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      Україна подала позов до Європейського суду з прав людини щодо захоплення Росією моряків
      Україна подала позов до Європейського суду з прав людини щодо захоплення Росією моряків / Соцмережі

      Україна до Європейського суду з прав людини подала позов проти Росії щодо порушення прав українських моряків, яких Кремль захопив у полон після обстрілу українських кораблів поблизу Керченської протоки.

      Про це повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщинана своїй сторінці у Facebook.

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      За його словами, Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня повноцінну заяву у справі № 55855/18.

      "Уряд вимагає визнання Судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків у Керченській протоці 25 листопаду 2018 року, їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності", – наголосив Ліщина.

      Також заступник міністра підкреслив, що на Росія, здійснюючи свою агресію проти України, порушила статті № 2, 3, 5, 6 та 38 Європейської конвенції з прав людини.

      Додамо, що вищезазначені статті стосуються, зокрема, права на життя, заборони катувань, права на свободу та особисту недоторканість, права на справедливий суд.

      Ліщина, Мінюст, ЄСПЛ, права людини, суд, Росія, Україна

      Нагадаємо, 1 січня Іван Ліщина повідомляв, що Міністерство юстиції України вже відправило до Європейського суду з прав людини пакет документів щодо порушення прав людини у незаконно анексованому Росією Криму.

      Що відомо про агресію Кремля поблизу Керченської протоки? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.

      Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      як розгортаються події навколо захоплених росією українських моярків:
      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Міністерство юстиції Судді Новини політики Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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