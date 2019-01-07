Захоплення Росією українських моряків: який важливий крок здійснила Україна

Україна до Європейського суду з прав людини подала позов проти Росії щодо порушення прав українських моряків, яких Кремль захопив у полон після обстрілу українських кораблів поблизу Керченської протоки.

Про це повідомив заступник міністра юстиції, уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщинана своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Порошенко окреслив своє бачення російсько-українського конфлікту на Азові

За його словами, Уряд України виконав інструкції Суду та подав 7 січня повноцінну заяву у справі № 55855/18.

"Уряд вимагає визнання Судом факту порушення Російською Федерацією прав 24-х українських моряків під час незаконного нападу на українські кораблі, поранення та захоплення моряків у Керченській протоці 25 листопаду 2018 року, їхнього незаконного утримання в пенітенціарних установах РФ та притягнення до кримінальної відповідальності", – наголосив Ліщина.

Також заступник міністра підкреслив, що на Росія, здійснюючи свою агресію проти України, порушила статті № 2, 3, 5, 6 та 38 Європейської конвенції з прав людини.

Додамо, що вищезазначені статті стосуються, зокрема, права на життя, заборони катувань, права на свободу та особисту недоторканість, права на справедливий суд.

Нагадаємо, 1 січня Іван Ліщина повідомляв, що Міністерство юстиції України вже відправило до Європейського суду з прав людини пакет документів щодо порушення прав людини у незаконно анексованому Росією Криму.

Що відомо про агресію Кремля поблизу Керченської протоки? 25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі. Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ та продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група українських кораблів усе ж продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.