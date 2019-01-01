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      Україна зробила важливий крок через злочинну поведінку Росії в окупованому Криму

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      Україна подала в ЄСПЛ документи щодо порушення прав людини в окупованому Криму
      Україна подала в ЄСПЛ документи щодо порушення прав людини в окупованому Криму / Фото з відкритих джерел

      Міністерство юстиції України вже відправило до Європейського суду з прав людини пакет документів, у яких містяться свідчення про порушення прав людини у незаконно анексованому Росією Криму.

      Про це повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина на своїй сторінці в Facebook.

      Читайте також: Як жив окупований Крим у 2018 році: жахливі події, що сколихнули світ

      Розгляд позову має розпочатися у лютому цього року.

      Зубасті піраньї Мінюсту подають позицію щодо анексії та порушень прав людини в Криму для лютневого засідання ЄСПЛ,
      – повідомив він.

      За його словами, у підготовці правової позиції брала участь Українська Гельсінська спілка з прав людини та авторитетний британський юрист, королівський адвокат Бен Еммерсон.

       

      Нагадаємо, у вересні 2018 року стало відомо, що ЄСПЛ візьметься за розгляд злочинів російських окупантів у Криму. Перше засідання за українським позовом вже призначили на лютий 2019 року у Стасбурзі.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Анексія Криму Новини Криму Європейський суд Міністерство юстиції
      Джерело: 24 Канал
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