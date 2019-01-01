Україна зробила важливий крок через злочинну поведінку Росії в окупованому Криму

Міністерство юстиції України вже відправило до Європейського суду з прав людини пакет документів, у яких містяться свідчення про порушення прав людини у незаконно анексованому Росією Криму.

Про це повідомив уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина на своїй сторінці в Facebook.

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Розгляд позову має розпочатися у лютому цього року.

Зубасті піраньї Мінюсту подають позицію щодо анексії та порушень прав людини в Криму для лютневого засідання ЄСПЛ,

– повідомив він.

За його словами, у підготовці правової позиції брала участь Українська Гельсінська спілка з прав людини та авторитетний британський юрист, королівський адвокат Бен Еммерсон.

Нагадаємо, у вересні 2018 року стало відомо, що ЄСПЛ візьметься за розгляд злочинів російських окупантів у Криму. Перше засідання за українським позовом вже призначили на лютий 2019 року у Стасбурзі.