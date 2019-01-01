Украина сделала важный шаг из-за преступного поведения России в оккупированном Крыму

Министерство юстиции Украины уже отправило в Европейский суд по правам человека пакет документов, в которых содержатся показания о нарушениях прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыму.

Об этом сообщил уполномоченный по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина на своей странице в Facebook.

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Рассмотрение иска должно начаться в феврале этого года.

Зубастые пираньи Минюста подают позицию относительно аннексии и нарушений прав человека в Крыму для февральского заседания ЕСПЧ,

– сообщил он.

По его словам, в подготовке правовой позиции принимал участие Украинский Хельсинский союз по правам человека и авторитетный британский юрист, королевский адвокат Бен Эммерсон.

Напомним, в сентябре 2018 года стало известно, что ЕСПЧ возьмется за рассмотрение преступлений российских оккупантов в Крыму. Первое заседание по украинскому иску уже назначили на февраль 2019 года в Стасбурге.