Захват Россией украинских моряков: какой важный шаг сделала Украина

Украина в Европейский суд по правам человека подала иск против России о нарушении прав украинских моряков, которых Кремль захватил в плен после обстрела украинских кораблей вблизи Керченского пролива.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина на своей странице в Facebook.

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По его словам, правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января полноценное заявление по делу № 55855/18.

"Правительство требует признания Судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков во время незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности", – подчеркнул Лещина.

Также заместитель министра подчеркнул, что Россия, осуществляя свою агрессию против Украины, нарушила статьи № 2, 3, 5, 6 и 38 Европейской конвенции по правам человека.

Добавим, что вышеупомянутые статьи касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

Напомним, 1 января Иван Лещина сообщал, что Министерство юстиции Украины уже отправило в Европейский суд по правам человека пакет документов о нарушении прав человека в незаконно аннексированном Россией Крыму.

Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.