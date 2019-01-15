Українські моряки відмовилися відповідати на запитання московського суду

Українські моряки, яких росіяни захопили поблизу Керченської протоки, відмовляються давати свідчення в суді країни-агресора. Засідання проходять у трьох різних залах одночасно, аби на лаві підсудних не опинилися більше чотирьох обвинувачених за раз.

Про це повідомляє російське видання "РИА Новости".

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24 канал писав, що полонених українських військових моряків 15 січня привезли до Лефортовського суду Москви. Там відбувається засідання щодо продовження терміну їхнього арешту на 3 місяці – до 6 квітня.

Під час засідання про продовження арешту обвинуваченим Богдану Головашу, Сергію Попову, Андрію Шевченку й Володимиру Терещенку чоловіки заявили, що не відповідатимуть на питання суду, які не стосуються установлення їхніх осіб.

На подальші запитання відмовляюся відповідати відповідно до статті 17 Женевської конвенції,

– заявив кожен із них.

Раніше до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.