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      Клімкін розповів, чому Росія приховує суд над українськими моряками

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      Суд Москви розглядає продовження арешту українських моряків у закритому режимі, бо Росії є що приховувати, – Клімкін
      Суд Москви розглядає продовження арешту українських моряків у закритому режимі, бо Росії є що приховувати, – Клімкін / 24 канал

      Росії є що приховувати. Саме тому там вирішили провести засідання Лефортовського районного суду Москви з розгляду питання про продовження терміну арешту полонених українських військових моряків проходить у закритому режимі.

      Про це глава МЗС України Павло Клімкін повідомив на своїй сторінці у Twitter.

      Читайте також: "Ура Україні": у Москві під судом вимагають звільнити українських моряків, є фото

      24 канал писав, що російське слідство попросило Лефортовський суд Москви закрити від слухачів і ЗМІ судове засідання щодо продовження терміну арешту захопленим українським морякам. Там також закликають не розголошувати підсумки засідання без попереднього узгодження.

      Міністр зазначив, що представники низки країн прийшли, аби підтримати моряків.

      "Судові засідання по нашим військовополоненим морякам у Москві закрили. Кому є чого боятися і що приховувати, той ховається. Дякуємо нашим друзям з Європейського Союзу, США, Великої Британії, Швеції, Чехії, Польщі, Литви, Латвії і Данії, які прийшли підтримати наших хлопців", – написав він.

      Нагадаємо, полонених українських військових моряків, яких російські прикордонники незаконно захопили в районі Керченської протоки в Азовському морі, 15 січня привезли до Лефортовського суду Москви. Там має відбутися засідання щодо продовження терміну їхнього арешту.

      Раніше до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Заручники Павло Клімкін МЗС України
      Джерело: 24 Канал
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