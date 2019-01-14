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      Українські моряки у в'язницях Росії: ФСБ озвучила обурливу вимогу щодо судових засідань

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      ФСБ озвучила обурливу вимогу щодо судових засідань у справі захоплених українських моряків
      ФСБ озвучила обурливу вимогу щодо судових засідань у справі захоплених українських моряків / Фото з відкритих джерел

      Російське слідство просить Лефортовський суд Москви закрити від слухачів і ЗМІ судове засідання щодо продовження терміну арешту захопленим українським морякам. Там також закликають не розголошувати підсумки засідання без попереднього узгодження.

      Про це повідомив адвокат одного із заарештованих моряків Сергій Бадамшін, пише "ТАСС". 

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      Адвокат наголосив, що така вимога є грубим порушенням принципу гласності правосуддя.

      ФСБ звернулася до суду з позапроцесуальним зверненням з вимогою провести засідання в закритому режимі щодо продовження запобіжного заходу, посилаючись при цьому на таємницю попереднього слідства.Також вони просять не розголошувати результати без узгодження зі слідчим,
      – сказав він.

      Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Судді Новини політики Заручники Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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