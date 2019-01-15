"Ура Україні": у Москві під судом вимагають звільнити українських моряків, є фото

Одиночний пікет відбувається біля будівлі Лефортовського суду Москви, де розглядається питання про продовження запобіжного заходу військовополоненим українським морякам.

Про це повідомляє російська «Об'єднана Група Громадського Спостереження за дотриманням Конституційних свобод» на своїй сторінці в Twitter.

24 канал писав, що полонених українських військових моряків, яких російські прикордонники незаконно захопили в районі Керченської протоки в Азовському морі, привезли до Лефортовського суду Москви. Там має відбутися засідання щодо продовження терміну їхнього арешту.

Так, пристунч поблизу будівлі дівчина тримає плакат з написом: "Звільнити українських моряків з російських в'язниць!"



Пікет на підтримку українських моряків/ Джерело: Twitter OgonWatch

Також відомо, що на початку засідання присутні родичі та інші плескали й кричали біля входу в суд: "Ура Україні".

Прямо сейчас у суда проходит одиночный пикет. pic.twitter.com/9llk5gRwx2 — ОГОН (@OgonWatch) 15 січня 2019 р.

Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських моряків, які були незаконно захоплені російськими військовими біля Керченської протоки. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.



Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.