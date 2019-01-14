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      Для полонених українських моряків у Росії зібрали понад півмільйона рублів

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      Для полонених українських моряків у Росії зібрали понад півмільйона рублів
      Для полонених українських моряків у Росії зібрали понад півмільйона рублів / Фото з відкритих джерел

      Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що зустрілася з активістами та правозахисниками, які активно підтримують українських моряків у російському полоні. Ці активісти зібрали для полонених понад півмільйона рублів.

      "Під час спілкування були присутні рідні українських моряків. Вони хотіли особисто почути, що навіть у РФ є люди, які готові дослухатись та допомагати. Активісти повідомили мені та родичам, що ними було зібрано більш ніж півмільйона рублів, на які військовополоненим купили одяг, їжу та речі першої необхідності", – написала Денісова на своїй Facebook-сторінці.

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      Вона додала, що правозахисники влаштовують пікети, передають полоненим морякам листи та посилки від рідних.

      Нагадаємо, у Росії до 25 травня продовжили термін попереднього слідства у справі українських полонених моряків. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії у справі моряків розпочнеться не раніше, ніж за рік і матиме формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових.

      Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

      Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.

      Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Україна – Росія Гроші Волонтери Людмила Денісова Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 канал
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