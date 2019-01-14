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      Для пленных украинских моряков в России собрали более полумиллиона рублей

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      Для пленных украинских моряков в России собрали более полумиллиона рублей
      Для пленных украинских моряков в России собрали более полумиллиона рублей / Фото из открытых источников

      Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что встретилась с активистами и правозащитниками, которые активно поддерживают украинских моряков в русском плену. Эти активисты собрали для пленных более полумиллиона рублей.

      "Во время общения присутствовали родные украинских моряков. Они хотели лично услышать, что даже в РФ есть люди, которые готовы прислушиваться и помогать. Активисты сообщили мне и родственникам, что ими было собрано более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и вещи первой необходимости", – написала Денисова на своей Facebook-странице.

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      Она добавила, что правозащитники устраивают пикеты, передают пленным морякам письма и посылки от родных.

      Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских пленных моряков. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу моряков начнется не раньше, чем через год и будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Как украинские моряки попали в плен?
      25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных.

      Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.

      Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море Людмила Денисова Волонтеры Деньги
      Источник: 24 канал
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