Для пленных украинских моряков в России собрали более полумиллиона рублей

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что встретилась с активистами и правозащитниками, которые активно поддерживают украинских моряков в русском плену. Эти активисты собрали для пленных более полумиллиона рублей.

"Во время общения присутствовали родные украинских моряков. Они хотели лично услышать, что даже в РФ есть люди, которые готовы прислушиваться и помогать. Активисты сообщили мне и родственникам, что ими было собрано более полумиллиона рублей, на которые военнопленным купили одежду, еду и вещи первой необходимости", – написала Денисова на своей Facebook-странице.

Читайте также: Украинские моряки в тюрьмах России: ФСБ озвучила возмутительное требование о судебных заседаниях

Она добавила, что правозащитники устраивают пикеты, передают пленным морякам письма и посылки от родных.

Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских пленных моряков. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу моряков начнется не раньше, чем через год и будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

Как украинские моряки попали в плен?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных.



Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.