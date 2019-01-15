Климкин рассказал, почему Россия скрывает суд над украинскими моряками

России есть что скрывать. Именно поэтому там решили провести заседание Лефортовского районного суда Москвы по рассмотрению вопроса о продлении срока ареста пленным украинским военным морякам в закрытом режиме.

Об этом глава МИД Украины Павел Климкин сообщил на своей странице в Twitter.

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24 канал писал, что российское следствие попросило Лефортовский суд Москвы закрыть от слушателей и СМИ судебное заседание о продлении срока ареста захваченным украинским морякам. Там также призывают не разглашать итоги заседания без предварительного согласования.

Министр также отметил, что представители ряда стран пришли, чтобы поддержать моряков.

"Судебные заседания по нашим военнопленным морякам в Москве закрыли. Кому есть чего бояться и скрывать, тот прячется. Спасибо нашим друзьям из Европейского Союза, США, Великобритании, Швеции, Чехии, Польши, Литвы, Латвии и Дании, которые пришли поддержать наших ребят", – написал он.

Судові засідання по наших військовополонених моряках у Москві закрили. Кому є чого боятися і що приховувати, той ховається. Дякуємо нашим друзям , які прийшли підтримати хлопців. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 15 січня 2019 р.

Напомним, пленных украинских военных моряков, которых российские пограничники незаконно захватили в районе Керченского пролива в Азовском море, 15 января привезли в Лефортовский суд Москвы. Там должно состояться заседание о продлении срока их ареста.



Ранее до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными у Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в русском плену?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это произошло, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.