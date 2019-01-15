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      "Пешки в политической игре": США возмущены, как РФ использует украинских моряков в своих целях

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      Посольство США в Киеве
      Посольство США в Киеве / Фото из свободных источников

      Соединенные Штаты Америки требуют от Российской Федерации немедленно освободить 24 военнопленных украинских моряков, которых незаконно удерживают в России уже более 50 дней.

      Соответствующее заявление сделали в посольстве США в Киеве.

      Читайте также: Украинские моряки отказались отвечать на вопросы московского суда 

      Россия должна немедленно освободить украинских моряков, а не использовать их как пешек в своей политической игре. Уже более 50 дней Россия незаконно удерживает украинских моряков,
      – говорится в сообщении посольства в Twitter.

      Дипломаты уверены: моряки пользовались свободой судоходства Украины в ее территориальных водах.

      "Мы глубоко обеспокоены их здоровьем и правами", – добавляют в американском посольстве.

      Отметим, что 15 января Лефортовский районный суд Москвы во второй раз избирает меру пресечения пленным украинским морякам. Так, по состоянию на 15:00 15 января арест до 24 апреля продолжили уже 12 военнопленным.

      Напомним, в России до 25 мая продлили срок предварительного следствия по делу украинских моряков, которые были незаконно захвачены российскими военными возле Керченского пролива. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь у РФ уже есть подготовленный приговор.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинские военные суда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости США Конфликт в Азовском море Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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