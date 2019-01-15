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      В московском суде с аплодисментами встретили раненых украинских моряков: видео

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      В московском суде с аплодисментами встретили раненых моряков
      В московском суде с аплодисментами встретили раненых моряков / ua.krymr.com

      Во вторник, 15 января, в зал суда в Москве, где рассматривается вопрос о продлении меры пресечения военнопленным украинским морякам, доставили раненых военнопленных.

      Об этом сообщил корреспондент "Крым.Реалии".

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      Слушатели суда встретили появление украинских моряков Андрея Эйдера, Андрея Артеменко и Василия Сороку аплодисментами. По словам корреспондента, раненные военные "выглядят нормально", без признаков плохого состояния здоровья.

      В московском суде с аплодисментами встретили раненых моряков: смотрите видео

      Напомним, 15 января Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским морякам, которых Россия незаконно захватила в Азовском море. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

      Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порта в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.

      После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Украина – Россия Заложники Украинцы в плену РФ СІЗО
      Источник: 24 Канал
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