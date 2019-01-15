У московському суді з оплесками зустріли поранених українських моряків: відео

У вівторок, 15 січня, до зали суду в Москві, де розглядається питання про продовження запобіжного заходу військовополоненим українським морякам, доставили поранених військовополонених.

Про це повідомив кореспондент "Крим.Реалії".

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Слухачі суду зустріли появу українських моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороку оплесками. За словами кореспондента, поранені військові "виглядають нормально", без ознак поганого стану здоров'я.

У московському суді з оплесками зустріли поранених моряків: дивіться відео

Нагадаємо, 15 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 квітня арешт 12 українським морякам, яких Росія незаконно захопила в Азовському морі. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.