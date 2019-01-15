Захоплення українських моряків: у НАТО зробили важливе звернення до РФ

У вівторок, 15 січня, заступник генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер закликала Російську Федерацію звільнити захоплених українських моряків.

Звернення вона оприлюднила на своїй сторінці в Twitter.

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"Сьогодні відбулася серйозна дискусія з Віктором Муженком в НАТО. Союзники повністю підтримують Україну. Важливо, щоб Росія звільнила українських моряків і кораблі, які вони захопили. Ми продовжуємо працювати з Україною для зміцнення безпеки та підтримки прогресу у сфері оборонних реформ", – йдеться у повідомлені.

Serious discussion with Ukrainian CHOD Viktor Muzhenko @NATO HQ today. Allies fully support #Ukraine. It is essential that #Russia releases the Ukrainian sailors and ships it seized. We continue to work w/ Ukraine to strengthen security & sustain progress on defence reforms. pic.twitter.com/0LqUJAiu7u — Rose Gottemoeller (@Gottemoeller) 15 січня 2019 р.

Нагадаємо, 15 січня Лефортовський районний суд Москви продовжив до 24 квітня арешт 12 українським морякам, яких Росія незаконно захопила в Азовському морі. Раніше адвокат Ілля Новіков розповів, що "суд" у Росії щодо справи військовополонених українських моряків розпочнеться не раніше ніж за рік, проте він буде мати формальний вигляд, адже РФ вже має підготовлений вирок.

Як українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року Росія скоїла акт агресії проти України у Керченській протоці. Того дня прикордонний корабель РФ протаранив буксир українських військових. Це трапилось, коли 3 українські військові судна законно переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі. У Росії ж заявляли, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після нападу українські судна продовжили рухатись до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських кораблях. Внаслідок цього 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.Адвокати українських моряків прогнозують, що суд над полоненими в Росії почнеться не раніше, ніж через рік. А поки що бранців тримають під вартою та просто продовжують терміни арештів.