Захват украинских моряков: в НАТО сделали важное обращение к РФ

Во вторник, 15 января, заместитель генсекретаря НАТО Роуз Геттемюллер призвала Российскую Федерацию освободить захваченных украинских моряков.

Обращение она опубликовала на своей странице в Twitter.

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"Сегодня состоялась серьезная дискуссия с Виктором Муженко в НАТО. Союзники полностью поддерживают Украину. Важно, чтобы Россия освободила украинских моряков и корабли, которые они захватили. Мы продолжаем работать с Украиной для укрепления безопасности и поддержания прогресса в сфере оборонных реформ", – говорится в сообщении.

Serious discussion with Ukrainian CHOD Viktor Muzhenko @NATO HQ today. Allies fully support #Ukraine. It is essential that #Russia releases the Ukrainian sailors and ships it seized. We continue to work w/ Ukraine to strengthen security & sustain progress on defence reforms. pic.twitter.com/0LqUJAiu7u — Rose Gottemoeller (@Gottemoeller) 15 січня 2019 р.

Напомним, 15 января Лефортовский районный суд Москвы продлил до 24 апреля арест 12 украинским морякам, которых Россия незаконно захватила в Азовском море. Ранее адвокат Илья Новиков рассказал, что "суд" в России по делу военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год, однако он будет иметь формальный вид, ведь РФ уже имеет подготовленный приговор.

Как украинские моряки оказались в российском плену?25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В этот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда 3 украинских военных судна законно переходили из порта Одессы в порта в Мариуполе. В России же заявляли, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После нападения украинские судна продолжили двигаться в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московский СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными. Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.