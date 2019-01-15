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      Никого в РФ не волнует, чтобы решения судов или позиция государства выглядели прилично – Новиков

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      15 января в Москве суд над пленными моряками продолжил приговор содержания под стражей еще на три месяца, до 24 апреля, для 12 украинцев. Судьбу остальных будут решать на следующий день, впрочем, она очевидна.

      Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал адвокат плененного россиянами украинского моряка Романа Мокряка – Илья Новиков.

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      "Если бы у нас не было опыта прошлых пяти лет и осознания того, как вообще ведут себя российские суды, мы могли бы сомневаться, но на самом деле все очевидно – решение в отношении всех моряков будут такие же", – пояснил юрист.

      Вроде бы независимые и вроде бы беспристрастные судьи, подчеркиваю, по всем вопросам выносят одинаковые решения. К тому же, нам никто ничего не объясняет, потому что позиция России сводится к тому, что это обычное уголовное дело, без политики,
      – добавил Новиков.

      Также он рассказал следующее: "Мы ссылались на российские словари ФСБ, где четко указано, что вооруженным конфликтом считается и конфликт при границе между военными двух стран".

      Судилище
      "Суды выносят одинаковые решения, нам никто ничего не объясняет", – Новиков

      Поэтому позиция России относительно того, что, якобы, она не воюет с Украиной, и поэтому моряков нельзя признать военнопленными – противоречит принятым Россией обязательствам согласно Женевской конвенции.

      Никого в России не беспокоит, чтобы решения судов или позиция государства выглядели прилично,
      – подытожил Илья Новиков.

      Как россияне взяли в плен украинских моряков? Два украинских военных катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе. И 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. В России заявили, что украинские корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ". Поэтому во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинцам. В итоге Россия захватила в плен 24 украинских моряков, которых позднее вывезли в московские СИЗО.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Илья Новиков
      Источник: 24 канал
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