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      Набряк не спадає: полоненому у РФ моряку Сороці необхідне медичне обстеження

      74 Читать новость на русском
      Василь Сорока
      Василь Сорока / Фото з вільних джерел

      Василю Сороці – одному з військовополонених українських моряків, захоплених поблизу Керченської протоки, потрібне медичне обстеження. У військового поранена внаслідок обстрілу російськими прикордонниками рука не відновлюється, у ній залишилися осколки.

      Про це заявив адвокат Сергій Бадамшин на своїй Facebook-сторінці.

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      Поранена рука так і не відновлюється. Болить. Набряк не спав. Залишилися осколки. Мене засмучує безвідповідальність деяких лікарів. Не дивлячись на неодноразові звернення нам не надали рекомендації щодо реабілітації і відновлення. Медичної документації теж нема,
      – написав захисник.

      Зазначимо, що раніше батько полоненого моряка Василя Сороки Віталій розповів, що у його сина перебиті нервові закінчення на лівій руці. Хлопець звернувся до судмедексперта, щоб він надав роз'яснення, що за собою несе таке поранення. Окрім цього, Василь Сорока, за словами його тата, дуже схуд, виглядає змученим, але незламним.

      Удома на Василя чекає дружина з дворічним сином Марком.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.

      Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте російський суд відхилив це клопотання.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усіукраїнські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Теги: Новини України Україна – Росія Українці в полоні РФ Заручники Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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