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      Російські правозахисники розповіли про стан українських моряків, яких перевели до "Лефортово"

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      Українських моряків оглянули лікарі у СІЗО "Лефортово", — російські правозахисники
      Українських моряків оглянули лікарі у СІЗО "Лефортово", — російські правозахисники / Фото з відкритих джерел

      Співробітники Громадської спостережної комісії Москви відвідали поранених у Керченській протоці захоплених українських моряків, яких перевели із лікарні СІЗО "Матроська тиша" до ізолятора "Лефортово".

      Співробітники комісії стверджують, що рани у моряків загоїлись, пише "Інтерфакс".

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      24 канал писав,  що трьох поранених українських моряків, яких Росія обстріляла та захопила в Азовському морі, уже перевели з медчастини московського СІЗО "Матроська тиша" до СІЗО "Лефортово". 

      Вони заявляють, що в полонених українців є лише невеликі скарги на наслідки поранень, до прикладу, ниючі болі. Однак їх уже оглянули лікарі та видали всі необхідні ліки та мазі.

      Вони оцінюють надану їм меддопомогу як задовільну. Ми також рекомендували адміністрації ізолятора вивезти їх для обстеження до цивільної лікарні,
      – пояснив він.

      Мельников також зазначив, що найближчим часом заарештованих відвідає лікар-офтальмолог.

      Окрім того, співробітники комісії стверджують, що українських моряків тримають окремо з іншими сусідами по камері у двомісних нових відремонтованих камерах, Там нібито є гаряча вода, холодильник і телевізор.

      Родичі полонених моряків запевняю, що Росія перевела моряків із Матроської тиші" у "Лефортово", аби сховати їх від активного спілкування з адвокатами, що є можливим у теперішньому місці утримання.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. 

      що ще відомо про стан українських моряків

       

      Теги: Новини України Новини політики Заручники Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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