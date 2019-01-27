Без листів та у холодній камері: Росія утримує моряка Терещенка в нелюдських умовах

Росія утримує військовополоненого моряка Володимира Терещенка у холодній камері старого СІЗО "Лефортово". Також хлопцю не передають листів від рідних.

Як написала адвокат хлопця Анастасія Георгієвська, полоненого моряка Терещенка утримують у старому корпусі СІЗО, де навіть немає гарячої води. Камера, у якій перебуває українець, має у стінах дірки і є надзвичайно холодною. Полонений просив, аби його перевели до іншої камери, проте його прохання ніхто не взяв до уваги.

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Полоненого моряка Терещенка утримують у старому корпусі СІЗО, де навтіь немає гарячої води. Камера, у якій перебуває українець, має у стінах дірки і є надзвичайно холодною. Полонений просив, аби його перевели до іншої камери, проте його прохання ніхто не взяв до уваги.

До того ж, Терещенку не передали жодного листа від рідних, хоча родичі та друзі пишуть хлопцю регулярно.

Наразі жодного листа він не отримав, хоча його родичі та друзі пишуть йому 1-2 рази на тиждень. Від нього сестра отримала лише одну листівку, хоча він написав вже 4,

– повідомила адвокат.

Також у моряка почали боліти зуби. На думку адвоката, проблеми зі здоров'ям у хлопця виникли через стрес, гидку московську воду і екологію, а також через жахливі тюремні умови. Український бранець написав заяву на медичний огляд і намагається домогтися права на дзвінок до мами, адже при затриманні йому не дали цього зробити.

Ще Володимир хвилюється за собаку Джесі з рейдового буксира "Яну Капу". Вона залишилася на судні після того, як моряків захопили в полон, наразі її доля невідома.

Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.