Арешт 24 полонених Росією українських моряків оскаржили в суді

Адвокати взятих у полон у районі Керченської протоки українських моряків оскаржили рішення суду Москви про продовження їм терміну арешту.

"Рішення Лефортовського районного суду міста Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно всіх 24 військовополонених українських моряків оскаржені адвокатами нашої команди в повному обсязі. Всі скарги подані у встановлений законом триденний термін", – повідомив у Facebook член команди адвокатів-захисників українських моряків Микола Полозов.

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Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.



Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте російський суд відхилив це клопотання.

Як українські моряки стали російськими військовополоненими? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.



Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.



Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.