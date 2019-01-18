Арест 24 взятых в плен Россией украинских моряков обжаловали в суде

Адвокаты взятых в плен в районе Керченского пролива украинских моряков обжаловали решение суда Москвы о продлении им срока ареста.

"Решение Лефортовского районного суда города Москвы о продлении сроков содержания под стражей в отношении всех 24 украинских военнопленных моряков обжаловано адвокатами нашей команды в полном объеме. Все жалобы поданы в установленный законом трехдневный срок", – сообщил в Facebook член команды адвокатов-защитников украинских моряков Николай Полозов.

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Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.

Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт Мариуполя.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись до Керченского пролива.



После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.