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      Поранених українських моряків у РФ збираються "сховати" у "Лефортово", – родичі полонених

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      Поранений український моряк Андрій Ейдер
      Поранений український моряк Андрій Ейдер / Фото з відкритих джерел

      Українських поранених моряків, які наразі перебувають у СІЗО "Матроська тиша", вже 22 січня можуть перевести у інший слідчий ізолятор – "Лефортово". Російська сторона начебто має такий намір, бо планує "сховати" хлопців від активного спілкування з адвокатами, що є можливим у теперішньому місці утримання.

      Про це розповіли батьки пораненого військовополоненого Андрія Ейдера у коментарі "Тижню".

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      Нам сказала адвокат, що слідчі готують їх до переведення на цьому тижні. До мене теж, так би мовити, чутками дійшло, що це буде завтра (22 січня – 24 канал). І це насправді жахливо… Про яке переведення може йтися, якщо вони ще нездорові. Немає жодних медичних висновків. Тобто, згідно з Женевською конвенцією, вони мають отримувати лікування. А наскільки відомо, Денісовій було сказано ще 10-го січня, що наші моряки не отримують лікування від початку 2019 року. Тобто в цьому році вони вже перестали отримувати лікування,
      – розповіли родичі моряка.

      За їхніми словами, переведенням поранених українських моряків у "Лефортово" російська сторона намагається заховати їх від активного спілкування із українськими адвокатами, яке поки можливе у "Матроській тиші".

      "Наш адвокат до Андрія повинна потрапити сьогодні-завтра. Якщо їх дійсно переведуть, може бути вже пізно, ми нічого не зможемо зробити", – додали родичі.

      Офіційної інформації щодо переведення поранених українських моряків у інший слідчий ізолятор поки не надходило.

      Нагадаємо, 15 січня у Москві суд продовжив термін арешту 20 українським полоненим морякам. Четверо з них перебуватимуть під вартою до 24 квітня, а 16 – до 26 квітня. Наступного дня, 16 січня, суд продовжив термін арешту ще 4 українським морякам – до 24 квітня.

      Зауважимо, що адвокати моряків клопотали про те, щоб справи українців передали до військового суду, адже вони є військовополоненими. Проте російський суд відхилив це клопотання.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

      Теги: Новини України Українці в полоні РФ Заручники Конфлікт в Азовському морі Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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