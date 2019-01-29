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      Без гарячої води та розмов з рідними, – Денісова про умови утримання моряка

      53 Читать новость на русском
      Володимир Терещенко
      Володимир Терещенко / Фото з соціальних мереж

      Українська омбудсмен Людмила Денісова закликала свою російську колегу перевірити умови, в яких утримують полонені моряки, зокрема, Володимира Терещенка.

      За її словами, військовополонений український моряк Володимир Терещенко утримується у холодній аварійній камері старого корпусу московського СІЗО "Лефортово", де немає гарячої води.

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      Крім того, Терещенко досі не отримав жодного листа від рідних та друзів, написала Денісова у Facebook.

      Вони пишуть йому вже більш ніж два місяці, по кілька разів на тиждень. Моряку відмовили і у телефонних розмовах,
      – додала омбудсмен.

      Денісова попросила російського уповноваженого з прав людини Тетяну Москалькову допомогти перевірити, де утримуються українські моряки і "у разі, якщо ці умови не відповідають обговореним раніше, перевести Володимира Терещенка в іншу більш облаштовану камеру".

      "І, звісно, надати йому можливість здійснення телефонних дзвінків та отримання листів від рідних. Чекаю на реакцію!", – підсумувала омбудсмен.

      Чому українські моряки опинились у російському полоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа.

      Теги: Новини України Україна – Росія Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Заручники Людмила Денісова
      Джерело: 24 канал
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