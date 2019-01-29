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      Без горячей воды и разговоров с родными, – Денисова об условиях содержания моряка

      2 Читати новину українською
      Владимир Терещенко
      Владимир Терещенко / Соцсети

      Украинский омбудсмен Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу проверить условия, в которых содержатся пленные моряки, в частности, Владимир Терещенко.

      По ее словам, военнопленный украинский моряк Владимир Терещенко содержится в холодной аварийной камере старого корпуса московского СИЗО "Лефортово", где нет горячей воды.

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      Кроме того, Терещенко сих пор не получил ни одного письма от родных и друзей, написала Денисова в Facebook.

      Они пишут ему уже более двух месяцев, по несколько раз в неделю. Моряку отказали и в телефонных разговорах,
      – добавила омбудсмен.

      Денисова попросила российского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову помочь проверить, где содержатся украинские моряки и "в случае, если эти условия не соответствуют оговоренным ранее, перевести Владимира Терещенко в другую более обустроенную камеру".

      "И, конечно, предоставить ему возможность осуществления телефонных звонков и получения писем от родных. Жду реакции!", – подытожила омбудсмен.

      Почему украинские моряки оказались в российском плену?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. Свой шаг в России аргументировали тем, что якобы украинские корабли неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.

      После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам. В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения.

      Также Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      15 и 16 января во Москве суд продлил срок ареста пленным морякам – части до 24 апреля, а части – до 26 числа.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Украина – Россия Украинцы в плену РФ Людмила Денисова Заложники
      Источник: 24 канал
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