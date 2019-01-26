Раненого украинского военнопленного обследует нейрохирург, – Денисова

Военного моряка Василия Сороку, который находится в плену РФ, осмотрит нейрохирург. Ранение парень получил во время захвата Россией украинских кораблей в Керченском проливе.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

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По словам главного врача медицинского блока СИЗО "Матросская тишина", состояние здоровья украинского военнопленного удовлетворительное. Российские врачи утверждают, что причиной отека руки у парня является пользование эспандером.

Ранее отец пленного моряка Василия Сороки Виталий рассказал, что у его сына перебиты нервные окончания на левой руке. Парень обратился к судмедэксперту, чтобы узнать, что за собой несет такое ранение. Член команды адвокатов пленных моряков Сергей Бадамшин подтвердил, что пальцы руки пленного до сих пор не сгибаются, отек не сходит, и в теле остались осколки.

Омбудсмен Украины Денисова настояла на том, чтобы пленника Сороку еще раз осмотрел нейрохирург.

По моей просьбе Михаил Федотов договорился, что на следующей неделе (в понедельник-вторник) парня обследует нейрохирург,

– отметила Денисова.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека также обратилась к странам ЕС с просьбой предоставить пленным украинским морякам квалифицированную медицинскую помощь за пределами России. Ведь ни она, ни адвокаты до сих пор не получили никакой подтвержденной медицинскими справками официальной информации о состоянии здоровья украинских военнопленных и их лечении.

Что известно об украинских моряках, которых Россия держит в плену?

Украинские моряки находятся в плену РФ с 25 ноября 2018 года. Именно в этот день Россия осуществила атаку на украинские военные суда в Керченском проливе. РФ захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 моряка. Суд Москвы продолжает неправомерно продлевать арест украинским военнопленным. Адвокаты моряков пытались передать дела украинцев в военный суд, ведь они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил такое ходатайство.