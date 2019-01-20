Захват украинских моряков на Азове: капитан "Бердянска" поставил ультиматум оккупантам

Капитан захваченного Кремлем вблизи Керченского пролива украинского судна "Бердянск" Роман Мокряк заявил, что весь экипаж подчинялся его приказам. Поэтому он просит отпустить всех, а оставить под стражей только его

Об этом заявил его адвокат Илья Новиков в комментарии "Громадскому".

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Когда Романа допрашивали как обвиняемого, он сформулировал свою позицию так. Если у России есть претензии к тому, что происходило на борту его корабля, то эти вопросы нужно адресовать ему, а его экипаж, который подчинялся его приказам, в любом случае должны отпустить. Пока его экипаж не будет отпущен, никаких разговоров, никаких показаний он давать не будет,

– отметил правозащитник.

По его словам, сейчас Роман Мокряк ни на один вопрос следователей не отвечает, кроме имени, возраста и звания, ссылаясь на Женевскую конвенцию.

"Он намерен требовать освобождения своих подчиненных моряков его корабля, задержанных вместе с ним – и только после этого будет отвечать на вопросы следствия. А у российских следователей установка – вести дело как дело организованной группы", – подчеркнул Новиков.

Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля, а 16 – до 26 апреля. На следующий день, 16 января, суд продлил срок ареста еще 4 украинским морякам – до 24 апреля.



Заметим, что адвокаты моряков ходатайствовали о том, чтобы дела украинцев передали в военный суд, так как они являются военнопленными. Однако российский суд отклонил это ходатайство.

Как украинские моряки стали российскими военнопленными? 25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе.



Несмотря на это, в России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским судам. Из-за этого 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая. А их адвокаты прогнозируют, что сам суд над украинцами в России начнется не ранее, чем через год.