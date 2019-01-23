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      Украина требует, чтобы Россия передала раненых моряков другой стране

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      Денисова требует, чтобы РФ передала украинских моряков нейтральной стране
      Денисова требует, чтобы РФ передала украинских моряков нейтральной стране / Фото из открытых источников

      Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует квалифицированной медицинской помощи для пленных украинских моряков за пределами России.

      Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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      Так, в своем обращении к дипломатическим представительствам государств-членов Европейского Союза Денисова призвала страны ЕС усилить давление на российскую власть. Она призывает передать раненых пленных украинских моряков в третью страну для лечения.

      В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года,
      – написала она.

      Денисова также добавила, что ни она, ни адвокаты до сих пор не получили никакой подтвержденной медицинскими справками официальной информации о ранении украинских моряков и их лечении. Она отметила, что один из раненых моряков требует немедленной медицинской помощи.

      В подтверждение этого уполномоченный по правам человека привела информацию адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января 2019 года.

      "Моряк нуждается в немедленной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались обломки", – написала Денисова.

      Кроме того, омбудсмен отреагировала на информацию о перевозке раненых Андрея Артеменко и Андрея Ейдера из медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

      По заключениям, предоставленным РФ, состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так,
      – пояснила Денисова.

      Напомним, 15 января в Москве суд продлил срок ареста еще 20 украинским пленным морякам. Четверо из них будут находиться под стражей до 24 апреля 2019 года, а 16 моряков – до 26 апреля.

      Как украинские моряки попали в плен в России?

      25 ноября 2018 года пограничный корабль России в Керченском проливе протаранил буксир украинских военных. Инцидент произошел, когда 3 украинских военных корабля законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      В России обвинили украинские корабли в том, что те якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись в Керченский пролив.

      После нападения российских пограничников украинские судна продолжили следовать в Мариуполь, однако во время выхода из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате 6 украинских военных моряков получили ранения.

      России удалось захватить 2 украинских корабля и взять в плен 24 моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

      Предварительное следствие по делу украинских пленных моряков продлится в России до 25 мая. Адвокаты моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не ранее, чем через год. А пока что пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.

      Теги: Новости Украины Конфликт в Азовском море Новости России Новости политики Украина – Россия Украинцы в плену РФ Людмила Денисова Заложники
      Источник: 24 Канал
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