Украина требует, чтобы Россия передала раненых моряков другой стране

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова требует квалифицированной медицинской помощи для пленных украинских моряков за пределами России.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Так, в своем обращении к дипломатическим представительствам государств-членов Европейского Союза Денисова призвала страны ЕС усилить давление на российскую власть. Она призывает передать раненых пленных украинских моряков в третью страну для лечения.

В частности, я требую от РФ направить раненых военнопленных в третью (нейтральную) страну, для оказания им квалифицированной медицинской помощи. Это соответствовало бы положениям Женевской конвенции 1949 года,

– написала она.

Денисова также добавила, что ни она, ни адвокаты до сих пор не получили никакой подтвержденной медицинскими справками официальной информации о ранении украинских моряков и их лечении. Она отметила, что один из раненых моряков требует немедленной медицинской помощи.

В подтверждение этого уполномоченный по правам человека привела информацию адвоката Сергея Бадамшина, который лично видел Василия Сороку 22 января 2019 года.

"Моряк нуждается в немедленной медицинской помощи. Функции руки не восстановлены, пальцы не сгибаются, отек не сходит, а в самой руке остались обломки", – написала Денисова.

Кроме того, омбудсмен отреагировала на информацию о перевозке раненых Андрея Артеменко и Андрея Ейдера из медицинского блока СИЗО "Матросская тишина" в СИЗО "Лефортово".

По заключениям, предоставленным РФ, состояние здоровья трех раненых удовлетворительное, но из альтернативных источников известно, что это не так,

– пояснила Денисова.